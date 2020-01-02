В Луганской области убиты двое украинских военных. Станица Луганская - под обстрелом

По официальной информации 1 января 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр ООС, все обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Вчера, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Неофициальная информация отличается от сводок штаба ООС.

Как сообщила волонтер Света Светикова, в новогоднюю ночь российские террористы несколько часов вели хаотичную стрельбу в Станице Луганской.

Боевики обстреливали украинскую территорию из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

«В эту новогоднюю ночь начиная с 22.30 и до 2х часов ночи производился немотивированный обстрел нашего района, правее от КПВВ звучали автоматы, крупнокалиберные пулеметы и лупили из гранатометов.

Примерно в 0.12 на вражеской стороне выстрелили сигнальные ракеты белого и красного цвета» — написала она на своей странице в Фейсбук.

Сообщается о покончившем жизнь самоубийством 1 января военном в поселке Золотое. Также в результате перестрелки двое раненых солдат ВСУ. Еще один украинский боец погиб 31 декабря.