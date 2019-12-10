Первые 4 украинца освобождены из плена российских террористов

В Майорске освобождены первые украинские военные, находившиеся в плену российских террористов. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

«Освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса — Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов!» — сообщила она.

Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории.

По предварительным данным сегодня будет освобождены 80 украинских заложников плененных и похищенных российскими террористами.

Важно: в администрации Зеленского устроили информационную блокаду процесса обмена и точная информация о списках лиц подлежащих обмену неизвестна.

Украинские журналисты также не допущены на КПВВ во время обмена пленными и информация поступает из официальных сообщений чиновников либо российских пропагандистов.