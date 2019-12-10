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USAID готово финансировать разработку проекта железнодорожной ветки в Луганской области

Вчера, 17:22 citynews.net.ua | Напечатать

Облгосадминистрацией совместно с Региональным филиалом «Донецкая железная дорога» АО «Укрзализныця» рассмотрены возможные варианты направлений строительства ветви: Сватово - Белокуракино, Сватово - Старобельск, Рубежное - Старобельск, Рубежное - Новый Айдар, Тополи - Лантратовка и Двухлетняя - Лантратовка.

Как рассказали в Луганской ОГА, уже проведен анализ развития путевого хозяйства железнодорожных станций, расположенных на путях Кондрашевская-Нова - Лантратовка и Попасная - Сватово - Купянск, и характеристики профиля местности для определения наиболее подходящих пунктов стыковки с новой веткой.

Направления Тополи - Лантратовка и Двухлетняя - Лантратовка признано неприемлемыми из-за сложного профиля местности, недостаточного развитие путевого хозяйства станции Лантратовка и близости к границе с РФ. Направление Сватово - Белокуракино также не имеет перспектив из-за сложного профиля местности и слабого развития путевого хозяйства станции Белокуракино.

Поэтому, предложены следующие варианты прохождения ветви: Сватово - Старобельск, Рубежное - Старобельск, Рубежное - Новый Айдар. Длина пути может составить около 62, 59 и 43 км соответственно.

Наиболее благоприятный профиль местности имеет направление Рубежное - Старобельск, где отпадает необходимость строительства искусственных сооружений (кроме переездов).

Обе станции имеют достаточное путевое развитие и возможность строительства примыканий. Кроме того, станция Старобельск имеет стратегическое значение, поскольку расположена на пути Кондрашевская-Нова - Лантратовка, а город Старобельск равноудален от северных и восточных районов области и является логистическим центром с разветвленной сетью автомобильных дорог.

Направление Рубежное - Новый Айдар кратчайшее, однако имеет усложненный профиль местности, требует строительства мостового перехода через пойму р. Айдар и проходит в стратегической близости к линии разграничения.

Оценка стоимости реализации каждого варианта строительства железнодорожной линии, которая соединит пути Кондрашевская-Нова - Лантратовка и Попасная - Сватово - Купянск, и окончательный выбор могут быть осуществлены после разработки технико-экономического обоснования и составления проектно-сметной документации.

По предварительным оценкам, стоимость этого комплекса мероприятий по одному варианту составляет 10 млн гривен, в том числе ТЭО - 3,5 млн гривень. В областном бюджете необходимые средства отсутствуют.

6 декабря по инициативе Луганской областной государственной администрации в Национальном институте стратегических исследований (. Киев) состоялось заседание круглого стола на тему «Развитие железнодорожной инфраструктуры как движителя социально-экономического развития Луганской области», в котором принял участие председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, а также народные депутаты Украины, представители Всемирного банка в Украине, Европейского инвестиционного банка в Украине, USAID, СНБОУ, центральных и рег ональных органов государственной власти, АО «Укрзализныця».

По результатам этого форума достигнута договоренность о привлечении к реализации проекту строительства ветви средств международных партнеров.

В частности, USAID готово финансировать разработку технико-экономического обоснования и составления проектно-сметной документации при создании межведомственной рабочей группы по вопросу реализации инфраструктурного проекту по строительству соединительной железнодорожной ветки в Луганской области.


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