Оккупированные города Луганской области уже неделю живут без воды

После отключения 19 декабря объектов Попаснянского водоканала, поставляющих воду на оккупированную территорию, от электроэнергии Брянка, Стаханов и Первомайск получают воду всего несколько часов в сутки.

Информацию о нехватке воды подтверждают и в Миссии ОБСЕ.

Так, согласно отчету миссии, две жительницы города Брянка из оккупированной российскими террористами части Луганской области сообщили наблюдателям о том, что с 22 декабря водоснабжения в населенном пункте осуществляется только по 3:00 в сутки.

Также с нехваткой воды столкнулись жители оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов) и Голубовки (бывший Кировск), которые сообщили о том, что с 21 декабря 2019 эти населенные пункты сталкиваются с нехваткой воды.

В оккупированном поселке Золотое-5 (Михайловка) и городе Первомайск жители сообщили командам Миссии о том, что водоснабжение населенных пунктов вообще не производится.

Напомним, 19 декабря Луганское энергетическое объединение обесточило объекты Попаснянского водоканала из-за долгов в 178 миллионов гривень, большая часть из которых - долг за поставку воды на оккупированные Россией территории Луганской области.