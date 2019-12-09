В Украине проверки применения кассовых аппаратов под двухлетним мораторием

В Главном управлении ГНС в Луганской области рассказали, что с 19 октября 2019 вступил в силу Указ Президента Украины от 17.10.2019 № 761/2019 «О неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц — предпринимателей», направленный на улучшение условий для развития предпринимательства и осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности.

Согласно этому Указу, Кабинет Министров Украины должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на:

либерализацию условий и критериев отнесения физических лиц — предпринимателей (далее — ФОТ) в первую группу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставление им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществляться такими субъектами хозяйствования;

введение двухлетнего моратория на проведение проверок СПД (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) по соблюдению ими порядка применения РРО;

смягчения ответственности ФОТ за нарушения установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО.

Кроме того, поручено принять необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров (оказания услуг) через сеть Интернет и предоставления разъяснений о порядке применения таких процедур.

Обеспечить с 1 января 2020 возможности тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных РРО.