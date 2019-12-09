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Подготовка к обмену: В Луганской области российского террориста приговорили к 9 годам тюрьмы.

Сегодня, 12:43 citynews.net.ua | Напечатать

По материалам Службы безопасности к 9 годам лишения свободы приговорен главарь террористической-диверсионной группы, по заданию российских спецслужб готовил террористические акты в отношении украинских государственных и общественных деятелей.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники задержали злоумышленника в Харькове в июле 2017 года. Во время проведения обысков по местам жительства и пребывания диверсанта правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет «Вальтер» с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер.

В ходе следствия установлено, что задержанный в течение 2014-2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности так называемой «ЛНР» с позывным «Мордвин». Он был командиром подразделения в террористической структуре «КГБ ЛНР» (имевшая такое название в 2014 году).

Кроме того, находясь в составе 2 армейского корпуса народной милиции «ЛНР», злоумышленник совершал нападение на позиции украинских военных в Дебальцево.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в этот период он был завербован представителями ГУ Генштаба РФ и 2 АК НС так называемой «ЛНР» (гражданин РФ Кудрин Д.И., позывной «Хулиган» и гражданин Украины Дерусов С.Г., позывной «Одесса» ).

От них злоумышленник получил задание осуществить ряд терактов на подконтрольной украинскому власти территории.

Установлено, что, приехав в Харьков в 2016 году, «Мордвин» начал подготовку к выполнению «задачи» - совершение подрыва автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте. Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения. Как запасной вариант рассматривалось использования квадрокоптера для дистанционного сброса взрывного устройства на место пребывания представителей органов государственной власти Украины.

После задержания террорист сообщил сотрудникам украинской спецслужбы о существовании так называемого черного списка. В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик, для устрашения патриотических украинцев, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

Приговором Сватовского районного суда Луганской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 9 годам лишения свободы.


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Подготовка к обмену: В Луганской области российского террориста приговорили к 9 годам тюрьмы. » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня