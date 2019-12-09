24 декабря в Лисичанске отключат воду

ЛЭО планирует завтра, 24 декабря, отключить объекты Лисичанскводоканала от электроэнергии из-за долга в 167 миллионов

Как сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения, предприятие анонсировало отключение объектов Лисичанскводоканала от электроснабжения завтра, 24 декабря.

«Завтра состоится обесточивание Лисичанскводоканала. Долг составляет 167 миллионов гривен», — сказано в сообщении.

Ранее в ЛЭО заявили, что уже не верят гарантийным письмам от Лисичанского горсовета и от Луганской областной администрации, которые оказались фикцией. Также, несмотря на обещания главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, проблема с оплатой за потребляемую электроэнергию до сих пор не решена.