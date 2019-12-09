В Старобельске сгорел Луганский областной психо-неврологический диспансер - 4 погибших и 4 пропавших

В Старобельске горит корпус Луганского областного психо-неврологического диспансера, где на лечении находилось 113 пациентов.

Как сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, 22 декабря в 21-09 в пожарную часть Старобельска по спецлинии 102 поступило сообщение диспетчера что по адресу: Старобельский район, с. Бутковка, ул. Заводская, 2А, произошло возгорание здания корпуса № 1 Луганского областного психо-неврологического диспансера, где на лечении находилось 113 пациентов.

Из здания были эвакуированы 101 пациента. В настоящее время известно о гибели четырех пациентов. На данный момент устанавливается местонахождение еще 4 людей бывших в корпусе во время начала пожара.

В Луганской области на месте происшествия создан штаб ЧС. Эвакуированных больных устраивают в другие медицинские учреждения используя для этого школьные автобусы из близлежащих поселков.