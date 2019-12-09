Темп-3000: Экспертиза пробития бронепластин сфальсифицирована прокуратурой и является манипуляцией

19 декабря 2019, на официальной странице Генеральной Прокуратуры Украины в социальной сети Facebook размещена информация о закупке Министерством обороны Украины вроде «некачественных» бронежилетов производства ООО «НПП «ТЕМП-3000».

Как говорится в сообщении пресс-службы предприятия, текст иллюстрирован видеоматериалами, на одном из которых предпринята попытка документирования испытаний бронежилета.

Производитель бронежилетов считает, что эта фальсифицированная экспертиза баллистических испытаний стала основой для обвинений должностных лиц Министерства Обороны и дискредитации предприятия.

По мнению специалистов завода, продемонстрированное на видео пробитие бронепластин полностью сфальсифицировано и является манипуляцией общественным мнением.

«Наша уверенность в фальсификации баллистических испытаний бронепластин базируется на нижеприведенных фактах. Для лучшего визуального восприятия мы прикладываем три фото чехла бронежилета и бронепластины, для осуществления визуальной проекции и сравнения расположения двух точек: Точки № 1 — лазерного прицела и попадания боеприпаса. Точки № 2 — расположение отверстия на пластине, который демонстрируется в конце видео. На одном из фото бронепластина расположена с точным наложением на карман для ее содержания.

Как видно из видеозаписи бронежилет расположен на поддерживающем материале в положении когда его верхняя часть развернута, но 180 градусов и находится в нижнем положении.

На видео четко видно красную точку лазерного прицела и белое пятно в центре красной точки. Это белая бумажка для более четкой идентификации попадания боеприпаса.

Мы видим, что лазерный прицел направлен в левую верхнюю точку бронежилета и соответственно бронепластины (на фото — точка № 1).

После выстрела на видео четко видно, что пуля попала в бумагу, то есть попадание в бронепластину было в точку прицела (на фото — точка № 1).



То есть опираясь на видеозапись мы утверждаем, что пуля попала в бронепластину в левый верхний край (на фото — точка № 1).

Далее, на видеозаписи представители силовых органов снимают бронежилет с поддерживающего материала. Во время этого становится четко видно, что элемент защиты груди выгнулся, и это дает нам основания утверждать, что бронепластины в бронежилете не было.

После баллистических испытаний бронепластину освобождают от верхней облицовки, чтобы продемонстрировать отверстие в ней. Мы видим, что отверстие, продемонстрированное на видео (на фото — точка № 2), находится далеко от точки попадания (на фото — точка № 1), которую мы описали в 1-м пункте. То есть, данное видео испытания бронепластины является монтажом.

При перекадровке видеозаписи и просмотра отверстия после пробития, с нашей точки зрения, присутствуют определенные признаки, отстрела бронепластины патроном БЗ (бронебойно-зажигательными), что соответствует 5-му классу защиты и не используется для испытания пластин 4-го класса защиты. Для подтверждения или опровержения этой версии необходимо провести экспертизу отстрелянной бронепластины, которую мы видим на видео, а также пули или ее фрагментов, которые образовали продемонстрированное на видео отверстие в бронепластине.

Но, основное нарушение при баллистическом тестировании бронепластин, это расстояние расположения бронежилета, от среза баллистического ствола. В ДСТУ В 4104-2002 гг. Четко указано, что при баллистических испытаниях для длинноствольного оружия, поддерживающий материал с бронежилетом должен быть расположен на расстоянии 10 м от среза баллистического ствола.

На видеоизображении, которое выложено на официальном сайте ГПУ, тестирование бронепластины проводится на расстоянии 5 м. Это неоспоримый факт, поскольку специалисты, которые были в данной баллистической лаборатории, знают, что рубеж 10 м расположение поддерживающего материала должен быть у пулезадерживателя за металлическими раскладными дверями. Это те двери, которые на видео находятся за тележкой с поддерживающим материалом. То есть, поддерживающий материал с бронежилетом, должен был находиться за раскладными дверями, в конечной комнате, полностью облицованной металлом, а раскладные двери во время испытания должны были быть частично закрыты для предотвращения разлета вторичного осколка в сторону экспертов.

Как вывод, мы искренне благодарим ГПУ за предоставленную официальную информацию, которая свидетельствует о фальсификации баллистических испытаний бронежилетов и бронепластин, которые мы в обязательном порядке привлечем к судебному разбирательству» — написала пресс-служба на официальной странице предприятия в Фейсбук .

Как мы писали ранее, экспертиза бронежилетов, проведенная спецкомиссией при Министерстве обороны Украины пришла к выводу, что в условиях, которые прописаны в договоре, бронежилеты защищают, а пробиваются лишь в нетипичных условиях.



