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В Луганской области российские террористы обстреляли жилые дома в Золотом из минометов - ф0то

Сегодня, 15:37 citynews.net.ua | Напечатать

Российские террористы продожают смеяться над инициативами президента Зеленского и обстреливают мирные дома жителей Луганской области.

Вчера боевики дважды открывали огонь в поселке Золотое рядом с линией разведения войск и в районе поселка Крымское.

Сегодня утром, со стороны оккупированной части поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ «ЛНР») боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли м. Золотое-4 Попаснянского района.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Вольная. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

 

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУНП. Данный факт зарегистрирован.


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В Луганской области российские террористы обстреляли жилые дома в Золотом из минометов - ф0то » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня