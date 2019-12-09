В Луганской области полицией прекращена деятельность 46 игорных заведений

После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины о запрете игорного бизнеса на территории государства сотрудники ГУНП, Управление стратегических расследований, следственных подразделений, патрульной полиции совместно с работниками фискальной службы, прокуратуры и СБУ в ночь с 19 на 20 декабря провели масштабные отработки всех игорных заведений и интерактивных клубов, которые функционировали на территории области.

По результатам отработки в базу данных преступлений были внесены сведения о нелегальной деятельности четырех игорных заведений, по которым были начаты уголовные производства. В рамках уголовных производств в ходе проведения санкционированных обысков из нелегальных заведений правоохранителями было изъято 41 единица компьютерной техники.

В настоящее время созданы постоянно действующие мобильные группы в состав которых входят следователи, оперативники УСР и представители других подразделений, которые круглосуточно будут выявлять и документировать факты осуществления незаконного игорного бизнеса.

Полиция Луганщины обращается к гражданам с просьбой сообщать по телефонам 102, 095 367-90-10 информацию о работе подпольных игорных заведений.