В Лисичанске открыли главную елку города - программа новогодних мероприятий

Сегодня, 20 декабря, в Лисичанске открыли новогоднюю елку под яркую праздничную программу, которую подготовили работники и воспитанники учреждений культуры города.

Благодаря новогодней илюминации и несмотря на отсутствие снега на улице, на площади Победы появилась очаровательная предновогодняя атмосфера и ощущение сказки.

Также сегодня в Лисичанске открылась новогодняя елка в сквере 10 лет Независимости Украины.

Программа новогодних мероприятий в Лисичанске в 2019 году:

24 декабря в 13.00 в городском ДК пройдет мастер-класс «Талисман Нового года» и Юбилейный вечер участника кружка «Водограй» Виктора Лопаты «С гитарой и песней по жизни».

25 декабря в 10.00 ДК им. В.М. Сосюры приглашает посетить новогоднюю шоу-программу «Операция Новый год» », а в 11.00 городской ПК - музыкальный спектакль« Чиполлино ».

26 декабря приглашаем посетить:

11.00 в ДК «Диамант» мюзикл «Красавица и Чудовище» и новогоднюю игровую программу «Полярный экспресс. Путешествие к новогодней звезде»

16.00 в Лисичанской детской музыкальной школе №2 праздничный концерт

16.00 в Привольненской детской школе искусств праздничный концерт

27 декабря:

в 10.00 в спортивном зале городской ДЮСШ состоится новогодний чемпионат города Лисичанска по спортивной гимнастике

в 13.00 в городском ДК начнется праздничный концерт «Новогодний звездопад»

в 13.00 в библиотеке-филиале №9 будет работать зимний кинозал «День любимых мультфильмов»

28 декабря:

новогодний турнир по греко-римской в ​​спортивные зале городской ДЮСШ

в 12.00 день семейного отдыха «Новый год приветствует всех!» В библиотеке-филиале №2

в 12.00 новогодний утренник «Ключи от Нового года» в городском ДК

в 14.00 мюзикл «Красавица и Чудовище» в ДК «Алмаз»

29 декабря

в 09.00 ДК «Диамант» приглашает принять участие в новогодней игровой программе «Полярный экспресс. Путешествие к новогодней звезде».

Фото: Лисичанский горсовет