В Лисичанске открыли главную елку города - программа новогодних мероприятий

В Лисичанске открыли главную елку города - программа новогодних мероприятийВчера, 20:05
Сегодня, 20 декабря, в Лисичанске открыли новогоднюю елку под яркую праздничную программу, которую подготовили работники и воспитанники учреждений культуры города.
Благодаря новогодней илюминации и несмотря на отсутствие снега на улице, на площади Победы появилась очаровательная предновогодняя атмосфера и ощущение сказки.
Также сегодня в Лисичанске открылась новогодняя елка в сквере 10 лет Независимости Украины.
Программа новогодних мероприятий в Лисичанске в 2019 году:
24 декабря в 13.00 в городском ДК пройдет мастер-класс «Талисман Нового года» и Юбилейный вечер участника кружка «Водограй» Виктора Лопаты «С гитарой и песней по жизни».
25 декабря в 10.00 ДК им. В.М. Сосюры приглашает посетить новогоднюю шоу-программу «Операция Новый год» », а в 11.00 городской ПК - музыкальный спектакль« Чиполлино ».
26 декабря приглашаем посетить:
- 11.00 в ДК «Диамант» мюзикл «Красавица и Чудовище» и новогоднюю игровую программу «Полярный экспресс. Путешествие к новогодней звезде»
- 16.00 в Лисичанской детской музыкальной школе №2 праздничный концерт
- 16.00 в Привольненской детской школе искусств праздничный концерт
27 декабря:
- в 10.00 в спортивном зале городской ДЮСШ состоится новогодний чемпионат города Лисичанска по спортивной гимнастике
- в 13.00 в городском ДК начнется праздничный концерт «Новогодний звездопад»
- в 13.00 в библиотеке-филиале №9 будет работать зимний кинозал «День любимых мультфильмов»
28 декабря:
- новогодний турнир по греко-римской в спортивные зале городской ДЮСШ
- в 12.00 день семейного отдыха «Новый год приветствует всех!» В библиотеке-филиале №2
- в 12.00 новогодний утренник «Ключи от Нового года» в городском ДК
- в 14.00 мюзикл «Красавица и Чудовище» в ДК «Алмаз»
29 декабря
- в 09.00 ДК «Диамант» приглашает принять участие в новогодней игровой программе «Полярный экспресс. Путешествие к новогодней звезде».
Фото: Лисичанский горсовет