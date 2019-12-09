22 декабря КПВВ «Новотроицкое» приостановит работу с 8.00 до 12.00

В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года, контроль въезда / выезда в КПВВ «Новотроицкое» с 8.00 до 12.00 осуществляться не будет.

Как сообщает прес-центр ООС, модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.

Работу КПВВ «Новотроицкое» будет восстановлено в 12.00 в тот же день.

Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации.