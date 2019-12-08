ЛЭО обесточило насосы качающие воду на оккупированные территории Луганской области

ЛЭО обесточило насосы качающие воду на оккупированные территории Луганской областиВчера, 19:14
ООО «ЛЭО» отключило объекты Попаснянского водоканала, поставлявшие воду на оккупированные территории Луганской области.
Как сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения, специалисты предприятия отключение смогли осуществить таким образом, что подконтрольная часть Луганской области осталась с водой.
Жители Попаснянского и Станично-Луганского района должны остаться с водой.
Отключение объектов водоканала было произведено из-за задолженности оккупированных территорий в 188 млн гривень за электроэнергию, необходимую для поставок воды.
В результате отключения жители оккупированных Первомайска, Стаханова и Брянки столкнутся с ограничениями в поставках воды.
Также с нехваткой воды могут столкнуться жители некоторых районов Луганска, получавшие воду из водозабора в районе Счастья.