ЛЭО обесточило насосы качающие воду на оккупированные территории Луганской области

ООО «ЛЭО» отключило объекты Попаснянского водоканала, поставлявшие воду на оккупированные территории Луганской области.

Как сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения, специалисты предприятия отключение смогли осуществить таким образом, что подконтрольная часть Луганской области осталась с водой.

Жители Попаснянского и Станично-Луганского района должны остаться с водой.

Отключение объектов водоканала было произведено из-за задолженности оккупированных территорий в 188 млн гривень за электроэнергию, необходимую для поставок воды.

В результате отключения жители оккупированных Первомайска, Стаханова и Брянки столкнутся с ограничениями в поставках воды.

Также с нехваткой воды могут столкнуться жители некоторых районов Луганска, получавшие воду из водозабора в районе Счастья.