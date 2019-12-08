Российские террористы пытались завербовать студента из Северодонецка на войну

Боевики так называемых Луганской и Донецкой «народных республик» пытались завербовать в «казачий полк» студента на подконтрольных Украине территориях через запрещенные российские соцсети.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, представитель одного из «казачьих полков» начал переписываться со студентом колледжа из Северодонецка. Узнав, что студент — сирота и имеет финансовые трудности, «рекрутер» убедил его в «преимуществах» присоединение к сепаратистам. Чтобы поступить на «военную службу» к террористам, юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения «медицинской комиссии».

Сотрудники СБУ, узнав о намерениях студента, посетили его и разъяснили ему последствия, после чего он предоставил подробную информацию об известных ему боевиках и контакты с ними.

Стоит отметить, что боевики могут обещать золотые горы при вербовке, но фактически бесправный рекрут, согласившийся воевать за финансовые и политические интересы российских террористов, получит зарплату меньше, чем подрабатывающий во время учебы студент в ларьке по продаже шаурмы в Луцке или Днепропетровске. И это не говоря о зарплатах на предприятиях, где квалифицированный работник получает намного больше.