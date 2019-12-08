Кабмин Зеленского-Гончарука прекратил все выплаты по договорам из бюджета кроме защищенных статей

Кабмин и министерство финансов в ручном режиме будет проверять все траты перед новым годом. Именно так в Кабмине объяснили замораживание всех платежей кроме защищенных.

Правительство обещает в полном объеме профинансировать все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.

«Вся информация, которую сегодня массово разгоняют в отдельных СМИ — фейк. Все пенсии, зарплаты и социальные выплаты будут профинансированы. В Государственном бюджете достаточно средств для этого!», — заверил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он пояснил, что это временное приостановление выплат казначейства по всем остальным статьям, которое уже не раз случалось в Украине.

«Почему вообще так происходит? В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого — кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим закончить», — сказал Алексей Гончарук.

Правительство приняло меры для недопущения бесконтрольных расходов государственных средств. К концу финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести, чтобы максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова также пояснила приостановку выплат:

«До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должны были уже давно быть поданы в казначейство и на них открыто ассигнование, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря — это время попыток множества «перекидываний» из программы в программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и прочих «осваиваний» средств и проведений кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года», — заявила Маркарова.

Она отметила, что сейчас Минфин пытается приостановить такие неплановые «перекидывания» средств, поэтому приняло решение приостановить финансирование всех незащищенных статей расходов.

Соответствующее решение связано еще и с тем, что бюджет Украины недовыполнен по доходам.

Тем не менее несколько дней назад на акцию протеста уже выходили переселенцы и ветераны АТО, которым правительство «забыло» выделить средства для покупки квартир по программе льготного кредитования.

Люди внесли свою часть денег, потратили время на оформление документов, но правительство Зеленского не перечислило обещанные средства на счета Молодьжитло для финансирования программы.

Сомнительным выглядит и заявление о ручном распределении средств, которое является благодатным полем для коррупции и откатов.