ОБСЕ зафиксировала рост количества обстрелов в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима тишины в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 декабря.

СММ зафиксировала две единицы вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Также российские террористы продолжали ограничивать свободу передвижения СММ на блокпостах вооруженных формирований вблизи Заиченко и Верхнешироковского в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области.