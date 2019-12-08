ОБСЕ зафиксировала рост количества обстрелов в Луганской области

ОБСЕ зафиксировала рост количества обстрелов в Луганской областиВчера, 11:53
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима тишины в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 декабря.
СММ зафиксировала две единицы вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области.
Также российские террористы продолжали ограничивать свободу передвижения СММ на блокпостах вооруженных формирований вблизи Заиченко и Верхнешироковского в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области.