Военные устроили праздник Миколая для детей прифронтовой школы-интерната в Луганской области

Военные механизированной бригады, выполняющие боевые задачи на фронте передали для детей Горсой школы-интерната, что в Луганской области ко Дню святого Миколая подарки и сладости. Воины решили отказаться от соков и йогуртов, которым они питаются в столовой в пользу малышей.

Одновременно воины вместе с волонтерами собрали средства и приобрели для детей подарки, в частности раскраски, краски, книги, конфеты и многое другое.

- Мы хотели сделать для детей небольшой праздник, они еще очень маленькие и не понимают, что происходит в стране. Наша цель - их поддержать. Когда стал вопрос о помощи, ни один военный не отказался поддержать инициативу, - рассказала военнослужащий Юлия.