Российские террористы претендуют на всю территорию Луганской области

Так называемый «Народной совет ЛНР» принял «закон» о границе, в котором заявила о претензиях на всю Луганскую область.

Об этом сообщили информационные ресурсы боевиков «ЛНР».

«Граница будет по бывшей Луганской области», — заявил т. н. «председатель народного совета ЛНР» Денис Мирошниченко.

Сейчас «ЛНР» при поддержке России контролирует только треть Луганской области.

Напомним, что аналогичный «закон» с претензиями на всю Донецкую область в конце ноября приняли боевики «ДНР».