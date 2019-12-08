Российские террористы требуют от вернувшихся на оккупированные территории пенсионеров оформлять «паспорт ЛНР» для получения выплат

В оккупированном российскими террористами Луганске получателей пенсии обязывают предоставить паспорт ЛНР в органы Пенсионного фонда.

1 сентября 2019 года вступило в силу постановление террористов, которым предусмотрено, что получатели пенсии, которые были поставлены на учет согласно «законодательству», действующему до вступления в силу данного порядка, для продолжения выплат на территории оккупированной боевиками и РФ обязаны в срок до 31 марта 2020 года также предоставить в так называемые органы ПФ ЛНР паспорт гражданина ЛНР

К такой категории получателей пенсии относятся лица, выезжавшие за пределы оккупированной территории на постоянное или временное проживание и, соответственно, оформлявшие и получавшие пенсионные выплаты за ее пределами.

То есть, получатели украинской пенсии граждане Украины, желающие вернуться для жизни в оккупированные российскими террористами районы Луганской области, обязаны получить «паспорт ЛНР» чтобы им платили пособия именуемые пенсией.

На пенсионеров, постоянно проживающих на оккупированных территориях Луганской области и получающих пенсионные выплаты в органах «Пенсионного Фонда ЛНР», которым выплата пенсии не прекращалась по причине смены места жительства и переезда на проживание за пределы так называемой «ЛНР», действие постановления не распространяется.