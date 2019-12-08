На оккупированном Донбассе террористы удерживают 250 пленных

250 человек находятся в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос «Радио Свобода» .

По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек».

В конце октября Служба безопасности Украины в ответ на запрос сообщала, что на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.

Сегодня, 18 декабря в Минске встречается Трехсторонняя контактная группа, которая должна согласовать количество и списки лиц на обмен, а также дату обмена с ОРДЛО.

9 декабря 2019 года во время встречи так называемой «нормандской четверки» лидеры стран договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех».

При этом Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.