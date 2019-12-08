В Луганской области рассылают угрозы на выборах в ОТГ

В Луганской области полиция открыла уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права предусмотренного ст. 157 УК Украины.

Сотрудники Старобельского отдела полиции проводят первоочередные следственно-оперативные действия по факту поступления SMS-сообщений кандидату на пост главы ОТГ с. Половинкино и двум членам участковой избирательной комиссии с угрозами физической расправы и разрушения карьеры, если на участке не победит один из кандидатов.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4-х лет.

Полиция Луганщины обращается к представителям политических партий и кандидатов на должности в органы ОТГ с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства во время избирательного процесса и напоминает, что по результатам избирательной кампании 2019 в Верховную Раду Украины полицией по фактам нарушений норм действующего законодательства было открыто 47 уголовных производств.

На сегодня следствием уже завершено досудебное расследование по 24 уголовным производствам и материалы с обвинительными актами направлены в суд.