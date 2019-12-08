Российские террористы убили в Марьинке мирного жителя

Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский житель.

Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела.

Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

Как сообщает пресс-центр ООС, гибель мирного жителя в Марьинке доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса.