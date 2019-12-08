19 декабря Попасная останется без воды

Попаснянский водоканал распространил предупреждение жителям города с информацией об отключении водоснабжения с 9:00 утра 19 декабря.

Луганское энергетическое объединение планирует завтра обесточить объекты КП «Попаснянский водоканал» из-за долгов в 178 миллионов гривень.

Кроме жителей Попасной без воды останутся поселки Горское и Золотое.

Так как «Попаснянский водоканал» поставляет воду на оккупированные территории, то сложности с водоснабжением возникнут и у жителей городов Первомайск, Стаханов, Брянка и окрестных поселков.

ЛЭО предупредило об отключении еще месяц назад, но руководство Луганской области не предприняло ничего для погашения долгов за поставку воды на оккупированные территории. В результате без воды останутся как жители подконтрольных Украине районов Луганской области, так и находящиеся под властью российских оккупантов.