В Северодонецке задержали наркоторговцев с «товаром» на миллион гривень

17 декабря 2019 года в Северодонецке был задержан организатор схемы распространения наркотических средств и психотропных веществ и его сообщники.

По данным следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года 23-летний житель Северодонецка организовал на территории Луганской области сбыт наркотических средств и психотропных веществ через мессенджер «Телеграмм». К наркобизнесу он привлек 20-летнего парня и 22-летнюю девушку.

Реализация происходила по следующей схеме: покупатели делали заказ и перечисляли деньги организатору на электронный кошелек «EasyPay», после поступления средств сообщники раскладывали так называемые «закладки», фотографировали их местонахождение и отправляли главному наркоторговцу для последующей переправки заказчикам.

При проведении обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято большое количество наркотических средств и психотропных веществ: кокаин, метадон, PVP, каннабис, амфетамин, метамфетамин, МДМА, галлюциногенные грибы и наркотические марки. Общая стоимость наркотовара по ценам «черного рынка» составляет более 1 млн грн.

Сейчас готовятся сообщение о подозрениях по ч. 1, 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст.306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ) УК Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения всем задержанным. Прокуратура будет настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение преступлений указанным лицам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.