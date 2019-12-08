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Сегодня в Минске планируют обсудить очередной «режим тишины» и освобождение пленных

Вчера, 11:20 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Ожидается, что там будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата установления прекращения огня.

На саммите «нормандской четверки» в Париже было согласовано, что обмен по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится до конца года. Пока что окончательного списка для обмена удерживаемыми лицами нет.

Также сегодня ТКГ должна согласовать начало режима прекращения огня на Донбассе. Глава МИД Украины Вадим Пристайко прогнозировал, что «тишина» может быть объявлена 20-21 декабря.

Кроме того, ожидается договоренность по допуску представителей Красного Креста на оккупированную территорию, чтобы найти тех людей, которые считаются без вести пропавшими. По оценкам МИД, это около 500 человек.

Еще на заседании ТКГ должно начаться согласование трех новых участков разведения войск. Само разведение должно состояться до конца марта 2020 года.


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