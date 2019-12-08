Планировавшего взорвать Харьковводоканал террориста приговорили к 5 годам тюрьмы

Террорист, завербованный спецслужбами во время посещения России, в июне 2019 года планировал заложить взрывчатку в непосредственной близости к емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очищения воды

Лозовской горрайонный суд Харьковской области дал пять лет тюрьмы террористу, который планировал совершить террористический акт на территории КП Харьковводоканал. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации СБУ, мужчина получил задание от ФСБ РФ и должен был заложить взрывчатку в непосредственной близости к емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очищения воды.

Однако его удалось задержать, предотвратив диверсию.