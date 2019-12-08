17 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня - погиб украинский военный

17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:

дважды вблизи Новолуганское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза неподалеку Крымского — из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Травневе — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК»:

в районе населенного пункта Широкино — из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

в районе Марьинки — из ручного противотанкового гранатомета и снайперских винтовок.

Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.