17 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня - погиб украинский военный

17 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня - погиб украинский военныйСегодня, 10:20
17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:
- дважды вблизи Новолуганское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Крымского — из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с населенным пунктом Травневе — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК»:
- в районе населенного пункта Широкино — из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- в районе Марьинки — из ручного противотанкового гранатомета и снайперских винтовок.
Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.