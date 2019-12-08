Генерал Дмитрий Марченко вышел на свободу благодаря собранному залогу в 20 миллионов гривень - видео

Сегодня генерал Дмитрий Марченко был выпущен из СИЗО под залог в 20 миллионов гривень, собранных украинскими волонтерами и Петром Порошенко.

Дело против генерала, занимавшегося реформами украинской армии, было сфабриковано в ГБР — Дмитрия Марченко обвинили в приеме бронежилетов не соответствующих требованиям защиты.

По версии обвинения, защитные свойства бронежилетов снижались если замочить из в воде. При этом в лаборатории Центрального НИИ ВСУ провели исследование на пробиваемость бронежилетов «Корсар».

Как сообщил Роман Костенко, член спецкомиссии при Минобороны для проверки качества этих средств защиты, по договору между МО и производителем «Темп-3000», бронежилеты должны сохранять защитные свойства в условиях от -40*С до +60*С и при атмосферных осадках. Во всех таких случаях проверки образцы не пробивались, сообщил Костенко.

Несмотря на проведенные экспертизы, суд продолжал держать боевого генерала в СИЗО, но снизил залог с 76 миллионов гривень до 20 миллионов.

Вчера в Киеве прошел благотворительный концерт-сбор денег для залога за легендарного украинского генерала. За трое суток сбора и во время концерта удалось собрать 1 млн гривень, пожертвованных боле 3000 людей. Недостающую часть суммы выделил бывший президент Украины Петр Порошенко.