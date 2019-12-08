Генерал Дмитрий Марченко вышел на свободу благодаря собранному залогу в 20 миллионов гривень - видео

Генерал Дмитрий Марченко вышел на свободу благодаря собранному залогу в 20 миллионов гривень - видеоВчера, 19:17
Сегодня генерал Дмитрий Марченко был выпущен из СИЗО под залог в 20 миллионов гривень, собранных украинскими волонтерами и Петром Порошенко.
Дело против генерала, занимавшегося реформами украинской армии, было сфабриковано в ГБР — Дмитрия Марченко обвинили в приеме бронежилетов не соответствующих требованиям защиты.
По версии обвинения, защитные свойства бронежилетов снижались если замочить из в воде. При этом в лаборатории Центрального НИИ ВСУ провели исследование на пробиваемость бронежилетов «Корсар».
Как сообщил Роман Костенко, член спецкомиссии при Минобороны для проверки качества этих средств защиты, по договору между МО и производителем «Темп-3000», бронежилеты должны сохранять защитные свойства в условиях от -40*С до +60*С и при атмосферных осадках. Во всех таких случаях проверки образцы не пробивались, сообщил Костенко.
Несмотря на проведенные экспертизы, суд продолжал держать боевого генерала в СИЗО, но снизил залог с 76 миллионов гривень до 20 миллионов.
Вчера в Киеве прошел благотворительный концерт-сбор денег для залога за легендарного украинского генерала. За трое суток сбора и во время концерта удалось собрать 1 млн гривень, пожертвованных боле 3000 людей. Недостающую часть суммы выделил бывший президент Украины Петр Порошенко.
«Сьогодні ми захищаємо Україну від спроби переписати історію, оббрехати воїнів, нав’язати інші цінності та обдурити людей.
Ми не будемо миритися зі спробою розправи над патріотами. За своїх ми будемо битися, бо ми б’ємося за правду. І нічого в них не вийде!
Щиро дякую кожному, хто не залишився осторонь акції і долучився до збору коштів на підтримку кіборга Дмитра Марченка. Разом — ми сила!
Більше 3 тисяч людей за три дні зібрали понад мільйон гривень для визволення генерала Дмитра Марченка. Кожен дав скільки зміг. Решту додала наша родина.
Захищаючи генерала Марченка — ми захищаємо Україну!» — написал Петр Порошенко.