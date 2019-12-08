Российские террористы днем стреляли в районе Крымского

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 2 раза. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Оба обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

В Донецкой области рядом с Новолуганским — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

В Луганской области неподалеку Крымского — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;



