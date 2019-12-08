Станицу Луганскую посетила заместитель Главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн

Сегодня в Станице Луганской с рабочим визитом побывала заместитель Главы Представительства Европейского Союза в Украине Анника Вайдеманн.

Вместе с политическим советником Представительства ЕС в Украине Питом Блонде, координатором программы поддержки на востоке Украины Представительства ЕС в Украине Станиславом Топольницким и председателем Станично-Луганской районной государственной администрации Юрием Золкиным она посетила КПВВ «Станица Луганская», ознакомилась с его работой, условиями пересечения и осмотрела недавно отстроенный мост через реку Северский Донец.

Специалист по правовым вопросам полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев Александра Литвиненко ознакомила делегацию с работой партнеров УВК ООН гуманитарной миссией «Пролиска», благотворительным фондом «Право на захист» на КПВВ, которые оказывают правовую помощь, обеспечивают социальное сопровождение, организуют работу электрокаров.