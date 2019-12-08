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В Киеве митингуют против продажи земли - есть пострадавшие

Вчера, 14:36 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Киеве с утра тысячи людей собрались в центре города на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли.
После сбора в центре города, митингующие прошли от Майдана Незалежности до Верховной Рады Украины.

Протестующие требуют, в частности, продлить мораторий на продажу земли и провести всеукраинский референдум, обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продавать собственную землю.

В ходе протестов под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли.

Пресекая попытку Нацкорпуса установить палатки полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

В ходе столкновений пострадали двое журналистов — Виктория Рощина и оператор Алексей Никулин. Их забрызгали слезоточивым газом.

Также возле Верховной Рады Украины пострадали несколько полицейских. Они госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Также в Верховной Раде политическая фракция «Батькивщина» во время перерыва в пленарном заседании заблокировала президиум ВРУ.

Парламентарии около 12:45 должны были продолжить заседание Рады после объявленного перерыва. Однако председатель ВРУ Дмитрий Разумков с заместителями не могут занять свои места и продолжить заседание Рады.

Сейчас они у президиума проводят переговоры с представителями фракции «Батькивщина».


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