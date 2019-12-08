Конституционный Суд признал законопроект Зеленского о назначении глав ГБР и НАБУ - неконституционным

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект № 1014 о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщил юрист и общественный деятель Андрей Смолий.

«Даже судьи КС осознают, что происходящее в государстве — узурпация власти. Ни один президент не имел таких реальных полномочий которые желает получить нынешняя президентская вертикаль. ￼￼

Фактически, это еще одно подтверждение, что турборежим и законопроекты от монобильшости является антиконституционным и не имеют ничего общего с демократическим государством» — написал он в своем канале Телеграмм.

Официальное решение Конституционного суда будет опубликовано сегодня, 17 декабря. Пресс-служба суда пока не дает комментариев до публикации решения.

Согласно решению КС «Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины».