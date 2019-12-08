Российские террористы нарушают линии отвода и размещают установки «Град» в Луганской области

Российские боевики на Донбассе продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода, в частности реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 16 декабря обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 14 декабря вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 километров к юго-западу от Луганска) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм).