В Попаснянском районе задержали контрафактных сигарет на 1 млн гривень

Сотрудниками налоговой милиции ДФС Украины, включенных в состав Объединенных сил, в рамках операции «Акциз-2019», установлен факт транспортировка с целью сбыта табачных изделий, осуществлял 40-летний житель Луганской области.

Автомобиль «Ford Transit» под управлением указанного гражданина был задержан на одной из автодорог Попаснянского района Луганской области.

При осмотре транспортного средства обнаружено 22 800 пачек сигарет в ассортименте ориентировочной стоимостью свыше 1 миллиона гривень без разрешительных документов и документов их происхождения.

По факту правонарушения составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП ( «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности»).

Автомобиль и сигареты общей ориентировочной стоимостью 1,2 миллиона гривень описан.

Административные материалы будут направлены в суд для решения вопроса по существу.

Ответственность по этой статье КоАП предусматривает наложение штрафа до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией.