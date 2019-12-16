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В Лисичанске пожарным удалось реанимировать пострадавшего при пожаре

Вчера, 14:12 citynews.net.ua | Напечатать

16 декабря в 8:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Спортивная в Лисичанске. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв на место пожара, спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что идет дым из окна шестиквартирного одноэтажного дома и существует угроза распространения огня соседние квартиры.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы был выявлен мужчина без сознания, 1970 года рождения, которому спасателями была оказана домедицинская помощь. Благодаря спасателям пострадавший был передан специалистам скорой медицинской помощи в сознании.

Пожар на площади 3 кв. м. локализован в 9:04 и ликвидирован в 9:15.

К ликвидации привлекалось 9 пожарных и 2 единицы техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.


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