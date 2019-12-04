» » С начала года на Донбассе пострадали 162 мирных жителя. Из ни 26 - погибли

С начала года на Донбассе пострадали 162 мирных жителя. Из ни 26 - погибли

Вчера, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 15 ноября, миссия ООН задокументировала 162 гражданских лица пострадавших в результате боевых действий на Востоке Украины с начала 2019 года, из них 26 погибли, 136 получили ранения. Это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, и самая низкая цифра за все период конфликта. Об этом говорится в новом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. В течение отчетного периода, 6 гражданских лиц погибли и 36 получили ранения. Всего с начала боевых действий в 2014 году по обе стороны линии соприкосновения погибли 3344 человека, более 7000 получили ранения. Об этом сообщила Матильда Богнер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, представляя доклад в украинском кризисном медиа-центре.

«Крайне важно обеспечить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца года, объявленного в коммюнике по итогам встречи Нормандской четверки, которая состоялась 9 ноября в Париже. Мы надеемся, что 2020 год станет первым годом за время начала конфликта без жертв среди гражданского населения. Мы также с радостью узнали, что работа над Национальной стратегией защиты гражданского населения от последствий вооруженных конфликтов до 2030 года близка к завершению. Надеемся, что она вскоре будет завершена и воплощена на практике в соответствии с утвержденным планом действий», - подчеркнула Матильда Богнер.

Матильда Богнер отметила, что завершение ремонта моста на КПВВ в Станице Луганской, который является единственным пунктом пропуска в Луганской области, является положительным сдвигом для улучшения положения гражданских лиц в контексте конфликта, которое не связано с боевыми действиями направления. Она добавила, что открытие новых пунктов пропуска предусмотрено коммюнике встречи Нормандской четверки. «Это является обнадеживающим знаком того, что перемены к лучшему возможны. Однако важно и возможно сделать больше, чтобы обеспечить свободу передвижения. В частности, открыть новые пункты пропуска, особенно в Луганской области. Такая необходимость зафиксирована в коммюнике переговоров Нормандской четверки в Париже», - сказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Среди положительных действий со стороны Правительства Украины, в докладе упоминается постановление Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2019 года, согласно которому детям до 14 лет для пересечения линии соприкосновения больше не нужен паспорт, а достаточно только свидетельства о рождении; представление в Верховную Раду законопроекта о выплате пенсий без необходимости пересекать линию соприкосновения каждые 60 дней. Также впервые с 2014 года выделены из бюджета средства на компенсацию за имущество, которое было уничтожено или повреждено в результате конфликта; судебные решения о выплате помощи семьям погибших гражданских лиц; регистрация закона о предоставлении социальной защиты семьям погибших и пострадавшим во время конфликта.

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека выразила обеспокоенность убийствами и внесудебными казнями с обеих сторон линии разграничения. Миссия ООН зафиксировала ряд произвольных арестов, задержаний, случаев жестокого обращения и пыток на неподконтрольных и подконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой области, а также в Российской Федерации.

«Деятельность Мониторинговой миссии ООН на территориях, контролируемых самопровозглашенной республики, крайне ограничена. Мы призываем предоставить миссии беспрепятственный конфиденциальный доступ к местам содержания под стражей задержанных. В этом контексте мы подчеркиваем, что в коммюнике по итогам встречи Нормандской четверки сказано предоставить беспрепятственный доступ международным организациям ко всем местам содержания под стражей», - отметила Матильда Богнер.

По Крыму, несмотря на все обращения, Российская Федерация не предоставила мониторинговой миссии ООН по правам человека доступа на полуостров.


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С начала года на Донбассе пострадали 162 мирных жителя. Из ни 26 - погибли » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня