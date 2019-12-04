15 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня - 1 боец погиб и 2 ранены

15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы дважды обстреливали позиции ВСУ в районе Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов.

Под обстрелом оказался и поселок Золотое - боевики вели огонь в сторону сил ООС из автоматических гранатометов.

В Донецкой области российские оккупационные войска обстреляли Лебединское из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Также боевики вели обстрелы неподалеку Луганского, Светлодарска и Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 15 декабря, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

14 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку Новолуганское, Песков, Павлополя, Красногоровки, Травневого, Зайцево и Авдеевки.

14 декабря, погиб один из военнослужащих ВСУ.