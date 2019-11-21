В Луганской области обесточены 11 населенных пунктов из-за обрыва проводов

Из-за осложнения погодных условий, а именно дождя с образованием наледи, в Луганской области произошло обесточивание 11 населенных пунктов в области.

5 населенных пунктов отключены частично — с. Петропавловка, Новоалександровка, Евсуг, Александрополь, Фоменко-1, и 6 полностью — Михайловка, Степное, Терновое, Тимошино, Заводянка, Стативчино. Всего находятся без света 886 абонентов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады ЛЭО. Работы продолжаются в усиленном режиме.

Следует помнить, что сильные порывы ветра могут вызвать обрывы линий электропередач. При таких обстоятельствах не надо пытаться устранить аварию своими силами, так как это может привести к поражению электрическим током. О повреждении электросети следует уведомить соответствующие службы или обратиться в колл-центр ООО «ЛЭО» по номеру 0 800 300-074.