Как не быть обманутым при договоре на строительные и ремонтные работы

В последнее время в отдел потребительского рынка Лисичанского городского совета обращаются потребители с жалобами на предпринимателей, с которыми они заключили договор на выполнение работ (ремонт кровли жилого помещения, изготовление и монтаж металлопластиковых конструкций, утепление жилого помещения и прочее). Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета.

Часто потребители находят потенциальных исполнителей работ по объявлению в Интернете или газете. После того, как потребитель заключает договор и платит определенную сумму средств исполнитель работ или выполняет работы медленно и некачественно, или вообще исчезает.

Некоторые предприятия, воспользовавшись доверием граждан, особенно пожилых людей, низким уровнем правового сознания, оказывают некачественные услуги.

А именно: предлагают специальные условия выполнения заказов (всевозможные скидки, рассрочки платежей).

Анализ договоров субъектов хозяйствования на предоставление таких услуг, подтверждает тот факт, что исполнители работ пытаются всячески избежать ответственности за предоставление некачественных услуг.

В частности, условиями договора предусматривается только обязательство доставить товар, без проведения соответствующего монтажа. Информацию о проведении работ по установке окон, или по утеплению потребители получают устно, что не позволяет в будущем предъявить к субъектам хозяйствования претензии относительно срока и качества работ.

Есть случаи, когда доверчивые люди не обращают внимание на то, что в договорах по предоставлению услуг в расчетных документах не указано субъекта хозяйствования (поставщика услуг) и лица, которое заключает договор и принимает деньги.

Исходя из изложенного, потребителям следует быть более внимательными, взвешенно подходить к заключению договоров на выполнение услуг, в том числе тех заключаемых вне торговых и офисных помещений.

На какие основные моменты потребителю необходимо обратить особое внимание при заказе продукции (товаров, работ, услуг)?

Во-первых, важно чтобы перед выбором услуги потребитель получил максимум информации о субъекте хозяйствования и о товаре (работе, услуге). Проверьте, в случае возможности, наличие офиса (часто потребители, когда хотят предъявить претензию относительно некачественного выполнение работ, не находят предпринимателя по адресу, указанному в реквизитах договора).

Во-вторых, решив заказать товар (работу, услугу) потребитель должен получить письменное подтверждение этого факта, то есть договор. В договоре должно быть указано: местонахождение субъекта хозяйствования (адрес, контактные телефоны); модель (эскиз, рисунок) изделия, размер, материалы, фурнитура и и прочее; стоимость материала и фурнитуры стоимость работ, наименование исполнителя (производителя) услуг (работ), его (услуги); цена услуги и условия оплаты; дата приема и срок выполнения заказа; условия доставки, монтажа изделий; гарантийные обязательства; права и обязанности, ответственность сторон; порядок расторжения договора; печать исполнителя и подписи сторон; другое.

Порядок оплаты стоимости услуг определяется в договоре исполнителем по согласованию с заказчиком. Он может предусматривать полный расчет при оформлении заказа или частичную оплату с окончательным расчетом при получении заказа. Обращаем внимание, что после каждой оплаченной операции исполнитель обязан выдать потребителю расчетный документ, удостоверяющий факт выполнения работы (оказания услуги).

Потребители, при оформлении (заключении) договоров по предоставлению любых услуг (работ), вправе поинтересоваться является лицо, которое заключает с вами договор, уполномоченным работником предприятия. Не допускайте неизвестных в свои дома!

Представитель предприятия бытового обслуживания должен иметь документ (удостоверение, направление и т.п.), показывает, что он является уполномоченным работником предприятия.

Права, обязанности, ответственность исполнителя и заказчика, действуют с момента заключения соглашения о предоставлении услуги. Перед тем, как подписать договор, внимательно изучит его условия. Своей подписью вы даете согласие на предложенные предприятием условия договора. После выполнения работ по договору требуйте Акт выполненных работ. В случае выявления недостатков в выполненной работе (предоставленной услуге) потребитель указывает об этом в Акте. В том случае, если потребитель заключил договор на выполнение работ (оказание услуг) и оплатил данную работу, а исполнитель не выполняет работу, не выходит на связь, потребитель может обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Соглашение, заключенное между гражданином - потребителем и вопреки установленным правилам непосредственно с не уполномоченным работником предприятия бытового обслуживания, не являющимся наемным работником данного предприятия, не создает прав и обязанностей между гражданином и этим предприятием. В таком случае спорные вопросы относительно соблюдения условий договоров и возврата денежных средств могут решаться исключительно в судебном порядке.

За получением консультации по вопросам защиты прав потребителей Вы можете обратиться в отдел потребительского рынка Лисичанского городского совета по адресу: г.. Лисичанск, ул. им. М. Грушевского, 10, каб. № 24 или по телефону 7-24-20, 7-33-45