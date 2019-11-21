В Кременском районе спасли вмерзшую в лед стаю лебедей

В селе Нововодяное на пруду ставку остановились лебеди - два взрослых и пять молодых птиц. Ночью из-за заморозки птичья стая оказалась в ледяном плену - пруд замерз. Утром примерзших лебедей увидел местный арендатор водного объекта Виктор Касланов, не теряя времени обратился за помощью к сельскому голове Сергея Коваленко.

Как рассказали в кременской райадминистрации, мужчины с помощью лодки добрались до птиц и освободили шесть из них, которые примерзли только перьями. После спасения лебеди снялись и улетели, хотя и кружили некоторое время над водоемом.

Самая молодая птица примерзла сильнее - обеими лапами. После освобождения он не смог улететь с другими лебедями.

Сейчас с ним все хорошо - в теплом доме его приютил один из спасателей - Виктор Касланов.