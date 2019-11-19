За 2019 год в Украине поступило более 115 тысяч вызовов о домашнем насилии

С начала текущего года на линию «102» полиции поступило более 115 тысяч вызовов о домашнем насилии. Об этом сказал во время выступления на Конференции «Гендерно-обусловленное насилие: от сбора данных до противодействия. Предотвращение, реагирование и вызовы» первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

«За этот год более 115 тысяч вызовов о домашнем насилии поступило на линию 102 для реагирования полиции. По фактам данных вызовов было составлено более 90 тысяч протоколов по выявленным правонарушениям по фактам домашнего насилия. Было вынесено почти 9 тысяч запретительных предписаний, которые фактически являются срочным неотложным действием о прекращении домашнего насилия. На данный момент на учете состоит более 67 тысяч обидчиков. И также в этом году в ЕРДР зарегистрировано почти 1600 уголовных производств по домашнему насилию», — сказал Билошицкий.

С его слов, в Украине есть огромное проблематика с тем, что люди часто умалчивают о фактах домашнего насилия.

«Как представитель именно тех подразделений, которые реагируют первыми на данные случаи, я могу вам ответственно сказать, что очень много случаев, даже вызовов на домашнее насилие заканчиваются тем, что жертва отказывается писать заявление», — добавил он.