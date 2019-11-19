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В Луганской области полицейские выявили группу торговцев психотропами «PVP»

Сегодня, 13:10 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативники Управления уголовного розыска совместно со следователями Следственного управления и бойцами КОРД задокументировали деятельность организованной преступной группы, которая занимались на территории Северодонецка сбытом особо опасного психотропного вещества «PVP».

Установлено, что 40-летний житель. Северодонецка организовал преступную группу в которой четко распределил роли между ее членами. Каждый из участников занимался конкретным преступным направлению - приобретением, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ. Оперативники задокументировали деятельность группы в момент сбыта особо опасного психотропного вещества «PVP» на сумму более 18 000 гривен.

Во время проведения одновременных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли мобильные телефоны, денежные средства в сумме 5150 долларов США, 2260 евро, 1000 российских рублей, незапрещенный револьвер под патрон «флобер» и банковские карточки.

Подозреваемым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

 

Всем членам преступной группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет.


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