Российские террористы обстреляли Крымское и Новотошковское из 82-мм минометов

26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В Луганской области, по сообщению пресс-центра ООС, российские террористы обстреляли Крымское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, Новотошковское - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия и Троицкое - из стрелкового оружия.

Также о минометных разрывах сообщают жители Попасной и Золотое-4, где примерно с 19:00 до 21:30 были хорошно слышны взрывы снарядов.

В Донецкой области боевики обстреливали Старогнатовку, Березовое и Широкино из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.