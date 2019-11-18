В ОБСЕ сообщают о замене рельсов на мосту в Станице Луганской

Российские оккупанты на участке разведения в районе Станицы Луганской меняют рельсы на железнодорожном мосту. Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 25 ноября 2019 года.

23 ноября на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела, как 3 рабочих из неподконтрольных правительству районов устанавливали рельсы на железнодорожном мосту примерно в 500 м на восточно-северный восток от моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска).

Кроме того, 23 и 24 ноября наблюдатели ОБСЕ видели, как 4 рабочих из подконтрольных правительству районов устанавливали два металлодетектора на КПВВ севернее моста у Станицы Луганской.

В течение этих дней команда СММ также видела не менее 3 боевиков с наружными повязками с надписями «СЦКК» между строящейся секцией моста и блокпостом оккупантов южнее моста.