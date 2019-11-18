В Луганской области отправили в суд дело пограничника-террориста

Направлен в суд обвинительный акт по пограничнику Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы, подозреваемого в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в период с июня 2014 по июнь 2015 житель Луганской области добровольно участвовал в деятельности террористической организации - так называемой «ЛНР». За этот период человек:

осуществлял пропускной режим на блокпостах в г.. Лисичанске Луганской области;

проводил незаконный досмотр автотранспорта и проверку документов у водителей и пассажиров

принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе города Дебальцево Донецкой области, города Стаханова Луганской области и других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей против Вооруженных Сил Украины;

выполнял другие противоправные приказы, которые получал от своих руководителей с террористической организации «ЛНР»;

Затем, после службы у российских террористов, подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла Генеральная прокуратура Украины. Оперативное сопровождение - Луганское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно с Управлением собственной и внутренней безопасности Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины при участии Управления «КОРД» Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Вслучае доказательства участия в террористической организации, пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.