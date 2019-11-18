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В Луганской области задержан мошенник, который действовал по схеме «Ваш родственник в беде»

Вчера, 12:04 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудниками Рубежанского отдела полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска и специальных подразделений полиции выявлен телефонный мошенник - 38-летний житель города Красный Луч, которое в настоящее время оккупирован российскими террористами.

Установлено, что мужчина периодически приезжал в город Рубежное с оккупированной территории с целью заработка «легких» денег. Так, он действовал по схеме «ваш родственник в беде», то есть звонил потерпевшим и сообщал о том, что якобы их сын попал в ДТП и для решения вопроса на месте немедленно нужны деньги. Он приезжал домой к потерпевшим, которые и выносили ему немалые деньги для так называемого «решения вопроса».

 

Сотрудниками полиции задокументировано уже 5 фактов мошенничества по которым проводится досудебное следствие по статье 190 УК Украины «Мошенничество». Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. 


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