В Луганской области задержан мошенник, который действовал по схеме «Ваш родственник в беде»

Сотрудниками Рубежанского отдела полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска и специальных подразделений полиции выявлен телефонный мошенник - 38-летний житель города Красный Луч, которое в настоящее время оккупирован российскими террористами.

Установлено, что мужчина периодически приезжал в город Рубежное с оккупированной территории с целью заработка «легких» денег. Так, он действовал по схеме «ваш родственник в беде», то есть звонил потерпевшим и сообщал о том, что якобы их сын попал в ДТП и для решения вопроса на месте немедленно нужны деньги. Он приезжал домой к потерпевшим, которые и выносили ему немалые деньги для так называемого «решения вопроса».

Сотрудниками полиции задокументировано уже 5 фактов мошенничества по которым проводится досудебное следствие по статье 190 УК Украины «Мошенничество». Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.