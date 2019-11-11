Бывший «народный мэр» оккупированной Горловки оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины

Бывший «народный мэр» оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины и вернулся на подконтрольную территорию.

Об этом сообщает ТСН.Тиждень .

«Я разведчик Главного управления разведки Министерства обороны Украины». Об этом журналистам заявил сам Эдуард Матюха.

Эту информацию подтвержают и в ГУР: «Действительно Эдуард — это человек, который предоставлял очень много информации, которая просто необходима главному управлению разведки Министерства обороны для реальной оценки ситуации, сложившейся на оккупированной территории» — зявил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

В течение 5 лет Матюха находился на территории ОРДЛО и делал вид, что поддерживает боевиков.

Матюха был назначен «народным мэром» Горловки 14 мая 2014.

Горловку он возглавлял недолго, потому что вокруг него вспыхнул конфликт между оккупантами, что и было задачей от ГУР.

Он также стал первым секретарем горловского горкома Компартии, начал заводить контакты с московскими коммунистами, в частности лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

По информации Матюхи, именно через КПРФ Кремль координирует свою деятельность в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, а также так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ответственным за эту координацию человеком со стороны Госдумы РФ он называет Казбека Тайсаева.

Отмечается, что с Тайсаевим и другими коммунистами Матюха формировал «гумконвои» РФ для Донбасса, и узнал, что одна из их задач — отправлять наличные боевикам.

Матюха также заявил, что ему была поставлена задача собрать на территории Горловки 1100 подписей под так называемым обращением жителей ОРДЛО о независимости от Украины.

«Списки создавались одним простым путем — как это делалось всегда на территории Донецкой области и РФ. Берется 2-3 ручки, вставляются туда различные пальчики обеих рук и пишутся разными почерками и цветами».

По словам Матюхи, в случае, если Украина не пойдет на уступки по Донбасса, Россия рассматривает план проведения референдума о присоединении ОРДЛО в РФ.

Также, по его словам, в прошлом году поднимался вопрос возобновления проекта Новороссия военным путем.

Это военная операция по захвату Харьковской области, Одесской области и создание сухопутного коридора от РФ в Крым.