Австрия выделила Украине 1 млн евро для помощи жителям Донбасса и разминирование

Правительство Австрии выделило Украине новый транш гуманитарной помощи в размере 1 млн евро.

6 ноября Австрия предоставит 500 тыс. евро Международному комитету Красного Креста (МККК) и еще 500 тыс. евро австрийским неправительственным организациям для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины.

«Австрия поддерживает Украину в кризисе, который длится более пяти лет. Предоставив 1 миллион евро, мы хотим облегчить гуманитарный доступ и поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, передает пресс-служба МИД Австрии.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, деньги предназначены на ежедневную поддержку жителей востока Украины и на разминирование Донбасса.