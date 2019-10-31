В Луганской области за 10 месяцев собрали почти 5 млрд грн налогов и сборов

В январе-октябре 2019 плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет 4 млрд 955 млн гривен. Это на 6471 млн грн больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

В частности, в государственную казну поступило 2 млрд 204 млн гривен. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 247,3 млн гривень.

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-октябрь текущего года: налога на доходы физических лиц - 661,5 млн грн; налога на добавленную стоимость - 754,5 млн грн; налога на прибыль предприятий - 91,1 млн грн; акцизного налога - 20,5 млн грн.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 2 млрд 508 млн гривен.